Schramberg: Hotelprojekt liegt auf Eis

Die ehemalige Papierfabrik in der Schiltachstraße Foto: Zeger Knackpunkt in der früheren Papierfabrik ist der Erhalt der historischen Fenster.







Der geplante Umbau des denkmalgeschützten Fabrikgebäudes der früheren Gustav Maier GmbH in der Schiltachstraße zu einem Hotel stockt. Grund sind Vorgaben des Landesamts für Denkmalpflege, insbesondere zur Erhaltung der historischen Fenster. Die Melvin GmbH & Co. KG hatte das Areal Ende 2021 übernommen und wollte das Gebäude in ein Bed-and-Breakfast-Hotel umwandeln. Der Bauantrag wurde 2023 von der Stadt Schramberg genehmigt. Seitdem ruht das Projekt.