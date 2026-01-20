Schramberg: Hotelprojekt liegt auf Eis
Die ehemalige Papierfabrik in der Schiltachstraße Foto: Zeger

Knackpunkt in der früheren Papierfabrik ist der Erhalt der historischen Fenster.

Der geplante Umbau des denkmalgeschützten Fabrikgebäudes der früheren Gustav Maier GmbH in der Schiltachstraße zu einem Hotel stockt. Grund sind Vorgaben des Landesamts für Denkmalpflege, insbesondere zur Erhaltung der historischen Fenster. Die Melvin GmbH & Co. KG hatte das Areal Ende 2021 übernommen und wollte das Gebäude in ein Bed-and-Breakfast-Hotel umwandeln. Der Bauantrag wurde 2023 von der Stadt Schramberg genehmigt. Seitdem ruht das Projekt.

 

Doppelte Strategie

Geschäftsführer Michael Melvin kritisiert, dass die Originalfenster nicht ersetzt werden dürfen. Dies erschwere sowohl die energetische Sanierung als auch Brandschutz und Personenrettung. Zwar unterstütze die Stadt das Vorhaben, doch auch Gespräche beim Bauministerium in Stuttgart brachten bislang keine Lösung. Das Denkmalamt und der Schramberger Unternehmen haben bezüglich mehrerer Gutachten unterschiedliche Ansichten.

Die Melvin GmbH & Co. KG verfolgt nun eine doppelte Strategie: Entweder findet sich ein Käufer, der das Hotelprojekt umsetzt, oder es gelingt doch noch eine Einigung mit dem Denkmalamt.

 