Schramberg Hoffnungsvolle Reise nach Brasilien

Intensive Erfahrungen

In dieser Zeit zeigt Kathrin kleine Fortschritte. Die Fichters nehmen das zum Anlass, João de Deus auf weiteren Reisen in Europa gemeinsam mit Kathrin zu besuchen. "Sie hatte seither keinen Schnupfen mehr", sagt das Ehepaar. Und auch bei den Behandlungen selbst passiert etwas: Kathrin folgt dem Aufruf des Geistheilers und legt – trotz ihrer nahezu vollständigen Lähmung –­ ihre Hand aufs Herz. "Ich konnte meinen Augen kaum trauen. In diesem Moment sind so viel Energien geflossen", erinnert sich Christine Fichter.

Im Sommer 2016 schließt sich für die Familie ein Kreis: Hansjörg und Christine Fichter beschließen, nach Brasilien zu fliegen und den Geistheiler, dessen Behandlung kein Geld koste, an seiner Wirkungsstätte in Abadiânia zu besuchen. Mit einer organisierten Reisegruppe und 17 Mitreisenden, darunter kranke Menschen, die auf Heilung hoffen, aber auch solche, die die spirituelle Erfahrung suchen, geht es für sie für zwölf Tage nach Südamerika.

Sehr intensive Tage mit viel Meditation erwartet die beiden. Und natürlich der Besuch bei de Deus. Wieder bitten sie um Heilung, dieses Mal sagt ihnen der Geistheiler: "Macht euch keine Sorgen, ich mache die Arbeit." Ein erlösender Satz für das Ehepaar: "Damit ist viel psychischer Druck von uns abgefallen."

Ihre Reise hat das Paar trotz allem nicht an die große Glocke gehängt. Sie wissen, dass nicht alle Menschen an Energiearbeit oder die Fähigkeiten eines Geistheilers glauben. Für sie selbst ist inzwischen aber klar: "Es gibt Dinge, die lassen sich nicht erklären. Und das ist auch in Ordnung."

Auch wenn die Reise bei Kathrin bisher nicht die erhofften Fortschritte gebracht hat, war es für die Fichters der richtige Schritt: "Wir hätten uns sonst vielleicht immer gefragt, was die Fahrt nach Brasilien hätte bewirken können."

Das Ehepaar ist überzeugt: "Wenn sich noch etwas verbessern soll, dann passiert es." Die Hoffnung geben sie jedenfalls nicht auf, denn "ohne Hoffnung würde es nicht gehen."

Das Locked-in-Syndrom bezeichnet einen Zustand, bei dem Patienten zwar bei Bewusstsein sind, jedoch fast vollständig körperlich gelähmt und unfähig, sich verbal zu äußern. In vielen Fällen ist die Kommunikation mit der Umwelt nur durch die Bewegung der Augen oder Blinzeln möglich. Ein bekanntes Beispiel ist der französische Journalist Jean-Dominique Bauby. Er schrieb über sein Schicksal das Buch "Schmetterling und Taucherglocke", das er per Wimpernschlag diktierte und das 2007 verfilmt wurde.