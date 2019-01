Schramberg Hörgenüsse gehen unter die Haut

Zart und sensibel

So wurden die Zuhörer von Anfang an in den überirdisch schönen Wohlklang der Weihnachtsweisen hineingenommen. In einem zart und sensibel gestalteten Satz von Michael Prätorius ließen die 35 Sänger das alte Weihnachtslied "Es ist ein Ros entsprungen" erklingen und erfüllten es mit neuem Leben. Der homogene Chor bewies unter der behutsamen Leitung seines Dirigenten eine fein abgestimmte Dynamik. Inspiriert von alpenländischer Hirtenmelodik spiegelte das Lied "Heiligste Nacht" von Johann Michael Haydn mit seinen lieblichen Achtelschleifen die Freude der Hirten über das neugeborene Gotteskind wider. Mit starkem Ausdruck und Tiefgang gestaltete der Chor den vierstimmigen a-cappella-Satz "O Stunde, die das Heil gebracht" aus der Feder des spätromantischen österreichischen Komponisten Louis Dité. Im Refrain wurde die Sehnsucht nach Frieden unter den Menschen hervorgehoben.

Mit den folgenden Liedern vollzog der Chor einen Sprung in die Gegenwart. In einem flüssigen Satz, am Klavier farbig begleitet von Alexandra Herzog, trug der Chor das Lied "Singt von der Liebe" von Klaus Heizmann vor. Beim Liedsatz "Ein Kind, so wie viele geboren", ebenfalls von Klaus Heizmann, übernahm Rebekka Rapp mit ihrer ausdrucksstarken Sopranstimme das Solo. Von besonderer Wortgewalt und musikalischer Ausdruckskraft war die romantische Melodie "Heilige Nacht" von Adolphe Charles Adam in einem Chorsatz von Klaus Heizmann, die der Chor mit großer Expressivität interpretierte. Beschlossen wurden die Liedvorträge des Kirchenchors mit dem lieblichen "Weihnachts-Wiegenlied" aus der Feder des modernen englischen Kirchenkomponisten John Rutter. Rebekka Rapp und Xaver Klausmann wechselten sich bei den Solostrophen ab.

Der Auftritt des Kolpingchors im zweiten Konzertteil brachte neue Klangnuancen ins Konzert. Der Männerchor unter Leitung von Alexandra Herzog zeigte sich mit seinem ausgewogenen Stimmenverhältnis ebenfalls gut vorbereitet. Mit drei Chören und Arrangements von Manfred Bühler ließen die Sänger auch das Weihnachtserleben anderer Länder anklingen. So lag dem feierlichen a-cappella-Chorsatz "Licht in der Nacht" ein bekannter alpenländischer Andachtsjodler zugrunde.

Beim zweiten und dritten Chor mit den Titeln "Chor der Engel klingt von fern" und "Luleise Gottessohn" wechselte die Dirigentin ans Klavier, während der frühere Leiter des Kolpingchors, Erich Fehrenbacher, den Taktstock führte. Xaver Klausmann fand in seinem Solo den für ein Wiegenlied passenden sensiblen Ausdruck. Gemeinsam mit der souveränen Sopransolistin Ilse Flaig übernahm er auch beim russischen Wiegenlied "Luleise" das wohlklingende Duett, bei dem schon etwas von himmlischer Sphäre spürbar wurde.

Ein wunderschöner Hörgenuss, der unter die Haut ging, war schließlich der a-capella-Chor "Still liegen Bethlehems Fluren". In diesen Gesang legten die Männer mit dynamischen Akzenten noch einmal ihre ganze Ausdrucks- und Gestaltungskraft hinein.

Gemischtes Ensemble

Im gemeinsamen Teil, bei dem circa 70 Sänger des Kirchen- und Kolpingschors sangen, erklang zunächst der Weihnachtschor "Friede auf Erden" von Klaus Heizmann nach einer Melodie von Hella Heizmann, bei dem ein gemischtes Ensemble die zweistimmigen Strophen übernahm. Der vierstimmige Gesamtchor erfüllte mit seinem Klang den ganzen Kirchenraum. Viele Zuhörer werden sich auf den früher sehr bekannten teilweise achtstimmigen Weihnachtschor "Schwarze Nacht" von Josef Haas gefreut haben. Sie erlebten eine bis ins Innerste berührende Interpretation, bei der sich sonore Männerstimmen und helle klare Frauenstimmen in wunderschöner Mehrstimmigkeit abwechselten.

Zum Abschluss des beeindruckenden Liederabends und nach dem lang anhaltenden Applaus der bewegten Zuhörer lud Chorleiter Fehrenbacher die Besucher mit dem Lied "O du fröhliche" zum gemeinsamen Singen mit Orgelbegleitung ein. Die Chöre übernahmen die Überstimme. Die anhaltend applaudierenden Zuhörer erhielten eine Zugabe.