Schramberg Hoch auf dem Gipfel: Jahrgang 1948/49 kommt ganz oben an

Nach der Mittagspause ging es zum Lechfall, einem sehenswerten Naturschauspiel. Der türkisgrüne Wildfluss Lech fließt über Staustufen hinein in eine enge Klamm.

Ganz in der Nähe befindet sich der Baumkronenweg Füssen, der zum Staunen und Entdecken einlud. Eine 450 Meter lange Holzkonstruktion in 21 Metern Höhe, von schwindelerregenden Himmelsplattformen geprägt, bietet eine grandiose Aussicht über Mischwaldkronen bis zu den Alpengipfeln. Bei Musik, Gesang und kleinen Beiträgen ließen die Jahrgänger den Tag im Hotel ausklingen.

Bei schönem Wetter starteten die Ausflügler am nächsten Morgen zu einer Panoramafahrt, die an den Plansee, Schloss Linderhof, Kloster Ettal und zur Skisprungschanze nach Garmisch-Partenkirchen führte. Am Abend kamen Erinnerungen bei einem Film aus der Schulzeit zurück.

Am nächsten Morgen wurden die Wanderschuhe geschnürt und in Pfronten die Bergbahn bestiegen, die die Jahrgänger in Richtung Breitenberg brachte und eine herrliche Aussicht bescherte. Dort trennte sich die Gruppe zur Rundwanderung oder zu einer anspruchsvollen Wanderung auf den Aggenstein. Einige Jahrgänger bekamen beim Hotel, das eingebettet in einem Kräutergarten liegt, eine Führung.

Natürlich gehört im Allgäu eine Käsereibesichtigung dazu, diese war für den nächsten Tag geplant. Zuvor gab es einen Abstecher zur Wallfahrtskirche Maria Hilf und die Gnadenkapelle, wo mit Liedern und Gebeten gedankt wurde. Bei der Käserei Lehern bekamen die Tennenbronner in einem Film die Herstellung des naturbelassenen Rohmilchkäses erklärt und konnten im Rundgang alte Geräte und das Salzbad besichtigen. Es folgte ein Käsevesper und ein Spaziergang am Hopfensee, bevor es zum Hüttenabend auf die Schlossbergalm ging. Nach einem zünftigen Vesper sorgte ein Musiker für gute Laune und bei Tanz und Gesang brachten die Jahrgänger die Hütte zum Wackeln.

Viele Erinnerungen

Am nächsten Morgen hieß es Abschied nehmen, sogar der Himmel weinte mit. Vor der Ankunft in Tennenbronn dankten die Jahrgänger den Organisatoren der Reise. Diese schönen Tage brachten die Jahrgänger wieder ein Stück näher durch Gespräche, Unternehmungen und Erinnerungen. Zum Schluss lautet das Resümee: "Des 70er-Fest war einfach sche."