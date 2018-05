Schramberg Hinter der WLS liegt ein arbeitsreiches Jahr

Er konnte die einstimmige Entlastung für den Vorstand feststellen.

Bei den Wahlen wurden Martin Hilser als stellvertretender Vorsitzender einstimmig bestätigt, wie auch Schriftführer Florian Fleig und die Beisitzer Daniel Staiger, Matthias und Heidi Moosmann.

Beim Waldfest werde es am Sonntag, 1. Juli, wieder einen Wettbewerb geben und davor für die Kinder ein Entenrennen, kündigte Dieter Kook an. Für den Spielplatz sei im nächsten Jahr eine neue Rutsche fällig. Ein Zuschuss seitens der Stadt wäre wünschenswert. Die beliebte Wasserpumpe sei wieder defekt, hatte eine Anwohnerin festgestellt und regte eine Reparatur an. Das wurde auch vom Platzwart sofort zugesichert. Im Herbst soll wieder einmal an zwei Tagen ausgeflogen werden, kündigte der Vorsitzende an.