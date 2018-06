Schramberg Hinter den Kulissen: Das Terrassenbau-Museum

Leitern stehen in den Ausstellungsräumen des neuen Uhrenmuseums, in den Treppenhäusern legen die Maler letzte Hand an und die Putzkolonne sollte bis zur feierlichen Eröffnung am Freitag auch noch mal durch. Arkas Förstner - der gemeinsam mit dem Team des Atelier Brückner aus Stuttgart für das Ausstellungskonzept verantwortlich ist - strahlt dennoch Zuversicht aus. "Wir liegen gut im Zeitplan. Das schaffen wir."

Die Idee, den denkmalgeschützten Industriebau - einst das Herzstück der Junghans Uhrenfabrikation - in ein Museum umzuwandeln, wurde bereits 2015 gebohren. Seitdem haben Eigentümer Hans-Jochem Steim und der ortsansässige Architekt Jürgen Bihlmaier einen weiten Weg zurückgelegt. Nach einer intensiven Planungsphase rückten 2017 die Handwerker an. Und in das zuvor drei Jahrzehnte leerstehende Gebäude kehrte wieder Leben ein. Die marode Haustechnik wurde erneuert, der Terrassenbau aus der Feder des Stuttgarter Architekten Phillipp Jakob Manz behutsam in die Gegenwart geholt.