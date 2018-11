Schramberg Hilfe von unten und oben

Die Jubilarin wurde am 13. November 1928 in Tennenbronn im Bereich Unterdorf geboren und wuchs mit zwei Brüdern auf. Als sie drei Jahre alt war, kauften ihre Eltern ein Haus auf dem Tischneck 14 und zogen dorthin. Da wohnt sie heute noch, ihr Bruder gleich nebenan. Weil ihr Vater im Krieg ums Leben kam, musste sie nach der Schulzeit ihrer Mutter auf dem Hof mit kleiner Landwirtschaft helfen und sich um ihre zwei kleinen Brüder kümmern. Einer von ihnen war schwerbehindert und starb im Alter von 36 Jahren.

Später arbeitete sie bei Pfaff und Schlauder und Feder King in Schramberg. Ihren Mann Wilhelm Heinzmann aus Tennenbronn lernte sie bei einer Tanzveranstaltung in Buchenberg kennen. Sie war dort mit einer Freundin hingegangen. "Uns forderte zunächst niemand auf, weshalb wir miteinander tanzten. Dann kamen zwei Männer und klatschten uns ab", erinnert sich die Jubilarin, wie sie damals sofort der Pfeil des Amors traf. Gut ein Jahr später, am 4. März 1950, wurde geheiratet. Das Ungewöhnliche dabei: Auch ihre Freundin heiratete wenig später ihren Tanzpartner.

Hilda Heinzmann war als gläubige Christin oft in die Kirche gegangen und hatte Gaben für den Erntedankaltar gebracht. Eine Amtszeit fungierte sie im evangelischen Kirchengemeinderat Schramberg. Obwohl ihr Mann, der im Juli 1998 verstarb, ihr wiederholt dazu riet, den Autoführerschein zu machen, brauchte sie dazu einen besonderen Anstoß. "Ich hatte eingekauft und schwere Taschen zu schleppen. Ich kam an einer Fahrschule vorbei und habe mich gleich angemeldet", schildert sie. Dass sie mit 40 Jahren die älteste Teilnehmerin war, störte sie nicht. Die Prüfung bestand sie auf Anhieb.

Ob Schrambergs Oberbürgermeister und Nachbar Thomas Herzog zum Gratulieren kommt, weiß sie nicht. "Der fährt fast täglich zweimal hier vorbei", sagt Heinzmann, die sich über einen kurzen Abstecher des Stadtoberhaupts freuen würde.