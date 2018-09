Schramberg Hier beginnt das Wochenende

Seit über einem halben Jahr organisierte das "Club"-Team, bestehend aus Ministranten und Sulgener Jugendlichen, ihr großes Jubiläum. Und das völlig in Eigenregie.

Neben den musikalischen Abenden gab es am Samstagnachmittag wieder das "Spiel ohne Grenzen". Fünf Teams traten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an: Ob beim Hindernislauf, Lieder erraten oder anderen Denkspielen – selbst der Pfarrer hatte Spaß.

Samstagabend ging es weg von E-Gitarre und Schlagzeug und hin zum DJ-Pult. Drei Künstler waren beim Fest für den Technoabend zu Gast: Den Anfang machte Mitorganisator Leon Huber, ein Heimspiel für den 18-Jährigen, der aus dem "Club"-Team nicht mehr wegzudenken ist. Samstagabend konnte er zeigen, was er musikalisch zu bieten hatte. Doch auch andere DJ-Talente bekamen ihre Chance für einen Auftritt. Der Sulgener DJ "Creyson" legte ebenfalls auf und begeisterte die Partygemeinde. Studenten-DJ Felix Ries war für das Fest aus Heilbronn angereist und bescherte allen Techno-Fans einen gelungenen Abend. So auch "Club"-Stammgast Alexander Knecht, der immer gerne wegen der guten Musik in den Club kommt.

Zwei Tage voll in Partylaune gingen am Sonntagmorgen zu Ende. Das nächste Clubfest gibt’s dann spätestens zum 40-jährigen Bestehen.

Weitere Informationen: Clubabende finden einmal im Monat statt. Jeden Fasnetsfreitag gibt’s zusätzlich die traditionelle Jugendfasnet. Mehr Infos und aktuelle Termine auf Facebook und Instagram.