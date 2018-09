Schramberg Herzog GmbH gut aufgestellt

Schramberg-Sulgen. Es waren 60 spannende Jahre für die Herzog GmbH: von der Firmengründung in Lauterbach im Jahr 1958 über den Umzug ins Industriegebiet Brambach-Sulgen 1988, der Übernahme durch die Finatem Beteiligungsgesellschaft 2011 sowie der Begründung der hGears-Gruppe durch den Zusammenschluss mit dem Sinterspezialisten miniGears 2015 bis heute.

hGears ist heute ein führender Anbieter von Präzisionszahnrädern und Komponenten sowie Getrieben und Antriebssystemen. Hierbei kombiniert das Unternehmen als eines der wenigen weltweit mechanische Bearbeitungsverfahren mit Pulvermetalltechnologien.

Mit 1000 Mitarbeitern an drei Standorten in Deutschland, Italien und China erwirtschaftete hGears 2017 einen Umsatz von 140 Millionen Euro. Geleitet wird das Unternehmen von den beiden Geschäftsführern Pierluca Sartorello (Chief Executive Officer/CEO) und Patrick P. Heimpold (Chief Financial Officer/CFO).