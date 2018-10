Schramberg Herrliches Wetter begleitet die Göttelbacher Wanderer

Zum Treffpunkt am frühen Mittag traf sich die Gruppe in der Hans-Sachs-Kurve, danach fuhr die Gruppe in Fahrgemeinschaften nach Aichhalden, wo auch die restlichen Teilnehmer zur Wandergruppe trafen. Froh gelaunt wanderten die Ausflügler in Richtung Flugplatz über Feld- und Waldwege. In der "Fliegerklause" war schon ein langer Tisch reserviert, wo Eisbecher oder auch etwas kühles Flüssiges konsumiert werden konnte.

Nach der ausgiebigen Rast hatte sich der Wanderführer noch eine Runde durch den Wald und zurück über Wiesen- und Feldwege zum Ausgangspunkt ausgedacht. Immer wieder konnten die Wanderer die herrliche Aussicht genießen und die warmen Sonnenstrahlen taten ihr Übriges, um die gute Laune zu erhöhen. Nun fuhren alle Teilnehmer noch zum "Kreuz", wo schon die Nichtwanderer auf die Sportlichen warteten. Ein deftiges Schnitzel oder ein Wurstsalat rundete den herrlichen Ausflug ab und es war schon dunkel als die Gruppe die Heimfahrt antrat.