Schramberg Helikopter-Alarm: Es waren die Amerikaner

Schramberg - Einige niedrig fliegende Helikopter haben am Donnerstagmittag im Schramberger Raum, auch in den sozialen Medien, für Aufregung gesorgt. Nun gibt das Luftfahrtamt der Bundeswehr auf Anfrage das folgende Untersuchungsergebnis bekannt: Die Auswertung der Radardaten zeigt sechs Hubschrauber der amerikanischen Streitkräfte (vier H-64 und zwei CH-47), welche um 14.33 Uhr Ortszeit den Bereich Schramberg in Höhen zwischen etwa 300 bis 450 Meter von Nordost nach Südwest überflogen haben.