Schramberg Heitere Stakkati, Schleifen und Verzierungen

Es folgte eine wunderschöne Kantilene der ersten Geige mit strahlender Höhe, von den Unterstimmen mit feinen Arpeggien begleitet. Bald steigerte sich der Klang bis zur Dramatik, bis auf dem Höhepunkt die erste Violine in großer Höhe jubilierte. Der Duktus wurde wieder ruhiger und zum Schluss trat der elegische Charakter wieder hervor.

Das Klarinettenquartett unter Leitung von Thomas Uttenweiler mit den Ensemble-Mitgliedern Isabell Kussberger, Elena Kiolbassa, Felicia Weißer und Lisa Herden (Bassklarinette) hatte Kompositionen aus Klassik, 19. Jahrhundert und Moderne im Programm. Gestartet wurde mit einem fröhlichen Presto von W. A. Mozart.

Das Thema erschien im heiteren Stakkato. Im klassischen Stil gehalten, doch aus der Feder des modernen Komponisten Viktor Hasselmann, überraschte der folgende Sonatinensatz durch seine schöne Harmonik und liebliche Melodik. Nach forschem Auftakt ließen die vier jungen Holzbläserinnen eine träumerische Passage folgen. Wie bei einem Rondo kehrte der "Refrain" immer wieder.

Anders die moderne Komposition "Aus drei Impressionen" von Ivan Shekov. Die erste Klarinette stellte gleichsam eine Frage in den Raum, welche von den anderen Stimmen mit sanfter Bewegung aufgenommen wurde. Ein Crescendo mit gleichzeitigem Accellerando brachte eine Steigerung, ehe wieder Beruhigung eintrat. Stufenweise stiegen die Sequenzen nach oben, wie ein Fragezeichen blieb ein hoher Ton und eine fremdartige Melodie im Raum stehen. Straff im Duktus interpretierten die Klarinettistinnen das Minuetto. Nach dem frischen Aufgang begleiteten die Unterstimmen mit Arpeggien, während erste und zweite Klarinette mit schöner Zweistimmigkeit brillierten. Auffallend war das hervorragende Zusammenspiel.

Sehr akkurat wurde die Prélude aus der Suite L’Arlèsienne von Georges Bizet vorgetragen. Die flüssige Melodie aus der südfranzösischen Volksmusik erschien in mehrfacher Variation, sei es mit Schleifen und Verzierungen, mit gestoßenen Unterstimmen oder in ästhetischer Zweistimmigkeit.

Den glanzvollen Schlusspunkt im Programm gestaltete das Streichtrio unter Leitung von Martin Hafner mit der mehrfach preisgekrönten Geigerin Katrin Hafner sowie den hochtalentierten Ensemblemitgliedern Melina Kopp, Violine, und Benedikt Schäfer, Violoncello.

Mit dem Terzetto op. 74 von Antonin Dvorak in den Sätzen Introduzione / Allegro ma non troppo, Larghetto und Scherzo hatte ihr Leiter ein Paradestück ausgewählt, bei dem die hochqualifizierten Streicher alle Nuancen und Facetten ihres hohen Könnens präsentieren konnten.

Eingestimmt mit weichem, schmeichelndem Streicherklang tauchten die Zuhörer bald ein in das besondere böhmische Kolorit der Musik Dvoraks und wurden von der Schönheit der Melodik gefesselt. Das Cello begleitete mit weichen Grundtönen, während die Violinen in Wohlklang und Harmonie schwelgten. Ein Dialog der beiden Violinen mit gehüpften Noten im Stakkato ging in eine liebliche Passage mit herrlicher Mehrstimmigkeit des Trios über, bei der die erste Violine jubilierte. Wie ein Schelmenstück mutete das Scherzo an. Mit seiner fröhlichen Melodik und seinem Galopprhythmus glich es einem clownesken Tanz. Das Cello begleitete mit Pizzicato.

In seinem Schlusswort bedankte sich Vorstandsmitglied Josef Doedt vom Förderkreis Alte St. Laurentiuskirche mit einem Geschenk bei allen Ausführenden, auf die die Musikschule zurecht stolz sein könne und bei ihren Leitern. Gleichzeitig wies er auf das nächste Konzert mit der Musikschule am 8. Juli hin.