Schramberg Heiße Sommernächte nach der WM

Am Samstag, 1. September, heißt es "A spectacular Night of Pink Floyd". Eine der besten deutschen Pink-Floyd-Bands, "Shine on", will das Publikum mit den unvergesslichen Hymnen der Jahrhundert-Band Pink Floyd in ihren Bann ziehen. "Und wer noch nicht genug hat, der wird mit ›More Black‹ und der Musik von Deep Purple belohnt", so Burger. "Deep Purple schuf mit Titeln wie Black Night, Smoke on the Water, Child in Time oder Burn Klassiker für die Ewigkeit, die auch nach 40 Jahren nichts von ihrer Frische und Authentizität eingebüßt haben."