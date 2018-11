Schramberg Heimatschätze füllen Redaktionsräume

Schramberg. Historische Hutschachteln samt Zylinder, außergewöhnliche Stadtansichten, Keramik oder auch eine original Patent-Urkunde aus dem Jahr 1914, Pillendosen aus der Junghans-Galvanik und einer der letzten Minigolf-Schläger, der auf den Schramberger Bahnen zum Einsatz kam – selbstverständlich mit original Ergebnis-Zettel und Ball: Die Liste der zur Verfügung gestellten Exponate ist lang, interessant, imposant. Und teilweise zum Staunen: So werden beispielsweise die ersten Mini-Leder-Turnschuhe eines bekannten Schramberger Unternehmers in den Vitrinen zu finden sein, ebenso ein Taschentuch aus dem Jahr 1892. Dieses wurde zur Eröffnung der Bahnlinie Schiltach-Schramberg bedruckt und den Besuchern zum Winken in die Hand gedrückt. Unter den Ausstellungsstücken befinden sich auch die Statuten der Casino-Gesellschaft.

Und das Schönste: Jeder "Heimatschatz" hat seine ganz eigene Geschichte, die es zu erzählen gibt.

Seit Ende September können die Leser ihre Lieblingsstücke in der Redaktion des Schwarzwälder Boten in der Hauptstraße abgeben. Nun sind alle "Heimatschätze" gesichtet und der Aufbau der Ausstellung ist in vollem Gange.