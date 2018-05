Bei einem heftigen Zusammenstoß von zwei Autos an der Kreuzung vor dem City-Center ist am Mittwochvormittag hoher Sachsachen entstanden, verletzt wurde niemand. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei hat die aus Richtung des Tunnels kommende Fahrerin eines SUVs eine rote Ampel missachtet. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, das aus Richtung Lauterbach in die Weihergasse fahren wollte. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 20 000 Euro. Foto: Sum