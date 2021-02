Schramberg Hedwig Pieper neue Leiterinim Spittel-Seniorenzentrum

"Wir sind froh, mit Frau Pieper eine so qualifizierte und engagierte Nachfolgerin für Herrn Röcker gefunden zu haben", so Dorothee Eisenlohr, Oberbürgermeisterin der Großen Kreisstadt. "Albert Röcker hat das Spittel-Seniorenzentrum über 30 Jahre erfolgreich geleitet und geprägt. Als seine bisherige Stellvertreterin und erfahrene Pflegedienstleitung kann Frau Pieper auf dieser Arbeit aufbauen und das Haus sicher und gut in die Zukunft führen."

Als ausgebildete Krankenschwester und Pflegedienstleiterin mit Qualifizierung zur Heimleitung ist Pieper bestens für die neue Stelle geeignet.