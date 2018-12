Schramberg Haushalt 2019 bei zwei Enthaltungen festgestellt

Schramberg (zeg). Bei zwei Enthaltungen hat der Gemeinderat den Haushalt 2019 festgestellt. Stadtkämmerer Rudi Huber präsentierte in der Sitzung am Donnerstag die Einsparungen, die von den Stadträten gefordert worden sind (wir berichteten). Der Haushalt weist nun ein positives Ergebnis von mehr als 300 000 Euro aus, statt des ursprünglich geplanten Minus von 250 000 Euro. Vorgesehen sind ordentliche Erträge in Höhe von 62,35 Millionen Euro und ordentliche Aufwendungen von 61,97 Euro.