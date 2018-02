Schramberg Haus Hufflepuff schnappt sich den Pokal

Schramberg. Bevor die Gäste in den großen Saal mit der verzauberten Decke und den fliegenden Kerzen eintreten durften, wurde jeder einzelne in eines der vier Häuser eingeteilt und erhielt ein Leuchtband in der passenden Hausfarbe. Die vier Häuser traten während des ganzen Abends im Hausspiel gegeneinander an.

Weasley-Brüder machen Musik

Dabei wurden die Bierdeckel der getrunkenen Getränke in Plastikschachteln gesammelt. Am Ende des Abends konnte das Haus Hufflepuff den Hauspokal für sich gewinnen und jedes Mitglied des Hauses bekam einen Klopfer als Gewinn.