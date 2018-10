Schramberg Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt

Hermann Seckinger wurde am 23. Oktober 1924 im Gewann Gifizenmoos auf Gemarkung Dunningen geboren und wuchs mit drei Brüdern auf. Nach der Schule erlernte er bei der Firma Gustav Maier in Schramberg den Beruf des Buchdruckers. 1942 wurde er zum Kriegsdienst einberufen und kehrte nach Einsätzen in Südfrankreich und Lettland und dreijähriger Gefangenschaft erst 1948 zurück. Er arbeitete wieder bei seiner Ausbildungsfirma und blieb dort bis zum Renteneintritt 1987. Im Unternehmen war er zwölf Jahre Betriebsratsvorsitzender.

Beim Gesangsverein Frohsinn Sulgen sang der Jubilar viele Jahrzehnte den zweiten Tenor, ehe ihn ein Hörschaden 2006 stoppte. Von 1971 bis 1989 fungierte er als Vorsitzender.

Passives Mitglied ist er seit vielen Jahren beim Obst- und Gartenbauverein und in der Kolpingfamilie, außerdem Jahrgangssprecher.

Seine Frau Amanda wurde am 15. März 1931 in Schramberg geboren. Sie wuchs wohlbehütet bei ihren Großeltern und Tante im Gewann Riesen in Aichhalden auf. Nach der Heirat setzte sie ihre Arbeitskraft in die Erziehung der vier Kinder, den Haushalt und den Garten.

Letzteres bedeutete für sie auch Hobby. Vor allem in der kalten Jahreszeit strickt sie nämlich gerne Socken und Pullover für die Familie.