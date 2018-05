Schramberg (czh). Bashmash rief zur ersten Techno-Party in die Szene 64 und "Der Kongreß" mischte mit harten Beats von vier angesagten DJs die Szene auf. Im Clubbing- und Party-Netzwerk betrat Bashmash mit Kay Rockenhäuser, Dieter Hocke und Benjamin Medved aus Schramberg als neuer Veranstalter die Techno-Szene. Zu ihrer Premiere hatte das Trio den Saal in der Szene 64 gemietet und ließ mit MesU.T., Pitri Heil, Cosmix 2.0 und El Patron vier erfahrene DJs von "Der Kongreß" aus Tübingen auflegen. Die vier brachten mit ihren Arrangements, wummernden Bässen und ständig wechselnden Effekten viel Bewegung ins Publikum. Wer im Saal war, war auch in Bewegung, oft mit kleinem Rucksack auf dem Rücken. Zur Erholung oder auch zum besseren Unterhalten hielt man sich im "Vorgarten" auf. Techno-Fans sind meist erst spät unterwegs, aber dann bis zum Morgengrauen und dafür ist das Junghans-Gelände die beste Adresse in Schramberg.