Schramberg Harry Potter lässt grüßen

Im Anschluss daran fand die Versprechensfeier statt, bei der die Prüflinge ihr Pfadfinderversprechen ablegten und somit in ihrer künftigen Altersstufe willkommen geheißen wurden. Am Abend besuchte der Nikolaus zusammen mit seinem Knecht Ruprecht die Pfadfinder. Obwohl er neben viel Lob nicht nur Gutes zu berichten hatte, bekam am Ende jeder Teilnehmer ein kleines Geschenk und so wurden die beiden Besucher schließlich mit Gesang wieder hinausbegleitet.

Ganz im Sinne des Roverballs 2018, fand am Sonntag das alljährliche Hüttenspiel dieses Mal unter dem Motto "Harry Potter" statt.

Nachdem alle Kinder in ihre Häuser eingeteilt worden waren, mussten sie sich so mancher kniffligen Aufgabe stellen. Hierbei war nicht nur Geschicklichkeit, sondern auch Kreativität, Wissen und Taktgefühl gefordert. Bei der Siegerehrung konnten die Spielleiter dem Haus "Gryffindor", das einen klaren Sieg errungen hatte, gratulieren und die Preise überreichen.

Voller Erfolg und viel zu schnell vorbei

Zuletzt wurde das Selbstversorgerhaus mit vereinten Kräften wieder aufgeräumt, geputzt und alle Sachen gepackt, sodass die Pfadfinder fast pünktlich zurück in Schramberg ankamen.

Alle waren sich einig, dass das Nikolauslager wieder ein voller Erfolg und viel zu schnell vorbei war.