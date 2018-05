Schramberg Hardter Schotten bieten viel Abwechslung in der Szene 64

Gleich zum Auftakt ließen die "Schotten aus Hardt" hören, was Thema des Abends werden sollte, nämlich die Musik von den Inseln im Nordatlantik. Die Guardians kamen von der "High Road to Gairloch" und spielten zu "Mairi’s Wedding" und begrüßten einen Freund bei der Rückkehr aus Afghanistan mit militärischem Trommelwirbel und Pipes.

Die bekannte Melodie von "Loch Lomond" sang Ina von den Guardians und dann dankte der fahrende Spielmann für das Handgeklapper zu seiner Begrüßung. Variationen des Dudelsacks stellte er mit der weichen Schäferpfeife aus Frankreich vor, dem "Hümmelchen" oder dem tiefen, großen Bock, die zu Beginn des 17. Jahrhunderts auch in Deutschland aufkam. Mit Anja spielte er mit der Drehleier zum Tanz auf und ließ auf der Gaita aus Galizien die Ode an die Freude erklingen.

Die Nationalhymne "Flower of Scotland" drang mit warmem, leisem Klang der Smallpipes von Gitarre begleitet in die Ohren, aber auch so lautes Gequassel vor der Theke, dass der Moderator um Ruhe bat für die schnellen, verrückten Finger auf den Pipes. Beim Gegenbesuch harmonierte der Handharmonikaclub Schwarzwaldecho zusammen mit "Drum and Pipe" der Nachbarn aus Hardt zu "Whiskey in the Jar" und dem "Drunken Sailor" und animierte zum Mitsingen.