Schramberg/Hardt Straßensanierung löst Kopfschütteln aus

Entdeckt hätten diese "verdeckten" Schäden die Mitarbeiter der Straßenmeisterei in Sulgen, als sie die Strecke abgelaufen seien. Beim Befahren der Strecke seien die Risse und Unebenheiten nicht unbedingt zu erkennen oder zu bemerken, weil es "den Autofahrer nicht durchschüttelt" – wie dies auf anderen kaputten Straßen durchaus der Fall ist. Am schlimmsten seien die Schäden gleich nach der Zufahrt zur Firma Fichter, vor der ersten Kurve, und weiter oben auf dem geraden Stück beim Josenbauernhof.

Der Auftrag für die Straßensanierung ging an die Firmengruppe J. Friedrich Storz aus Tuttlingen. Die Kosten beziffert der Sprecher auf rund 585 000 Euro.

In der ersten Woche vom 17. bis 21. September sind Forstarbeiten in den angrenzenden Waldgrundstücken an der Reihe. Dafür werden die Schutzplanken abgebaut, eine Durchfahrt ist vom ersten Tag an nicht mehr möglich.

Gabionenwand wird abgebaut

Die Straßenarbeiten sollen dann am Montag, 24. September, starten. Die Baustelle beginnt oberhalb der Einfahrt der Firma Fichter bis zur Kreuzung der Kreisstraße Hardt/St. Georgen. Wie der Mitarbeiter des Landratsamts erläutert, wird auch die Gabionenwand in der Kehre abgebaut. Durch Hangbewegungen sei diese instabil geworden. Die Böschung soll dann in diesem Bereich angeglichen werden, es sei keine neue Wand vorgesehen.

Wenn alles nach Plan verläuft, soll die Strecke zum Wochenende vom 17. und 18. November wieder frei sein.