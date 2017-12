Schramberg Hans Kunz seit 70 Jahren dabei

Schramberg-Sulgen. In seiner Ansprache ging Pfarrer Eisele auf die Adventszeit-Zeit der Hoffnung und Erwartung ein: Christen erwarten das Fest der Geburt des Herrn. Zugleich erwarten sie den Tag des Herrn, wenn Christus als Weltenherrscher wiederkommt. In der Lesung von Petrus heißt es: "Dann erwarten wir einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt."

"Egal, was wir nun erwarten, das Warten fällt uns nicht leicht in dieser schnelllebigen Zeit, wo wir oft ungeduldig sind wie Kinder und das Warten ein Stück weit verlernt haben", so Eisele. " Und doch ist diese Advents-Wartezeit eine fruchtbare Zeit der Vorbereitung auf das, was kommen mag, wenn wir diese Zeit recht nutzen."

Mit dem Hinweis "Der Prozess Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten", der als geistliche Haltung das Erwarten empfiehlt und das nun sehr gut in diese Adventszeit hinein passe, schloss Pfarrer Eisele seine Predigt.