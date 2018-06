Schramberg Hannes Steim kehrt an den Stammsitz zurück

Schramberg-Sulgen (sw). Die Gesellschafterversammlung der "Feinmechanische Erzeugnisse GmbH", eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Schramberg, hat am Sonntag beschlossen, einen weiteren Geschäftsführer zu berufen. Dies teilt das Unternehmen mit. Es ist die persönlich haftende Gesellschafterin der Platinen- und Federnfabrik Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG. Damit werd die Führung der Kern-Liebers-Gruppe durch vier Geschäftsführer erfolgen. Neu im Gremium für die Aufgabe Geschäftsfeldentwicklung ist als CBDO (Chief Business Development Officer) Hannes Steim. Weitere Vertretungsberechtigte sind weiterhin Udo Schnell (CEO), Klaus Scheuble und Dirk Heers.