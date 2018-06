Schramberg Hangst oft in Seedorf anzutreffen

Wie stabil Namen in einer Region sein können, zeigt sich, wenn man in die Geschichte zurückblickt: In der Musterungsliste Dunningen von 1615 sind fünf Namensträger genannt, in Stetten vier. Ein Kaspar Hangst lebt in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618 bis 1648) in Seedorf und ist später Schultheiß dort. Schon 1551 war ein Lorenz Hangst Notar und Beisitzer am Hofgericht Rottweil, um 1570 herum ein Bechtold Hangst Vogt in Mariazell, also eine Art Ortsvorsteher.

Folgt man dem Namensforscher Josef Karlmann Brechenmacher, ist der Hangst – zusammen mit dem Namen Angst, der ebenfalls schwerpunktmäßig im Landkreis Rottweil vertreten ist – als Übername für einen furchtsamen, vorsichtigen Menschen zu interpretieren. Es ist allerdings auch nicht auszuschließen, dass der Name auf althochdeutsch hengist beziehungsweise altgermanisch "hangista" "Pferd", besonders "Hengst", zurückgeht.

Weitere Informationen: Alle bisher erschienen Namen finden sich unter www.schwabo.de/namen-schramberg