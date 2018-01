Schramberg Halten sich Lehrer an WhatsApp-Verbot?

Zwar sei an den Beruflichen Schulen ein Programm im Einsatz, das über gesicherte Netze verfügt. Für Informationen müssen sich die Nutzer aber mit einem individuellen Zugang und einem Passwort anmelden, "das ist natürlich deutlich komplizierter als WhatsApp", gibt der Schulleiter zu.

Derzeit laufe die Kommunikation noch auf traditionellen Wegen ab: mit Briefen, per Telefon und über die Dienst-E-Mail der Lehrer. Rombach rechnet aber damit, dass Anbieter für die Zukunft einen Messengerdienst entwickeln, der einfach zu handhaben ist – und die Datenschutzrichtlinien einhält.

Mobbing per Handy

Gerhard Nöhre, Schulleiter der Grund- und Werkrealschule (GWRS) in Sulgen, dagegen steht Messengerdiensten kritisch gegenüber. Auf die Frage, ob Whats­App und Co. den Schulalltag erleichtern könnten, meint er: "Mein Alltag würde erleichtert, wenn es gar keine Messengerdienste gäbe" und nennt als Beispiel Mobbing, das inzwischen häufig über solche Programme stattfinde.

Er wisse, dass sich Eltern und GWRS-Schüler in Whats­App-Gruppen organisieren, Lehrer seien seines Wissens nicht dabei. Er will das Verbot im Kollegium aber noch mal ansprechen und kontrollieren, "ob nicht doch ein Kollege irgendwo in eine Gruppe hineingerutscht" sei.

Auch an der GWRS läuft die Kommunikation weitgehend über Elternbriefe, Telefonlisten und E-Mails ab, wenn Eltern ihre Mailadressen zur Verfügung gestellt haben. "Fürs Organisatorische reicht’s", meint Nöhre.

Über einen Nachrichtendienst könnten Lehrer und Eltern sich "sicherlich einfacher abstimmen", meint Susanne Trost, Vorsitzende des Gesamtelternbeirats in Schramberg. Sie sieht das Problem derzeit allerdings nicht im Lehrer-Verbot, sondern sogar noch einen Schritt früher: "Handynutzung in der Schule ist generell ein schwieriges Thema." Vielen Eltern wäre es am liebsten, wenn ihre Kinder das Smartphone in der Schule überhaupt nicht in die Hand nehmen. "Die Eltern sind noch nicht so weit, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen", sagt sie.