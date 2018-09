Schramberg Hallenbühne wird zum Gemeindewald

Schramberg-Waldmössingen. Firmen, Dienstleister, Vereine und Einrichtungen hatten sich geöffnet und präsentierten ihr vielfältiges Leistungsspektrum. Neben Messe- und Infoständen der Unternehmen in der Kastellhalle hatte Förster Jörg Fehrenbacher die Bühne in einen Gemeindewald verwandelt, in dem es nach Moos roch. Plätscherndes Quellwasser speiste einen Teich und (ausgestopfte) Dachse und Eulen sagten sich gute Nacht.

Ein paar Schritte weiter gab es orientalische Köstlichkeiten von Elli Khazzoum, bei der nicht nur eine sechs Kilogramm schwere Fußballtorte in den Blickfang geriet.

Wer von der Kastellhalle aus in die Ortsmitte spazierte, dem bot sich am Zigeunerhäusle ein Zwischenstopp an, um die dortige Ausstellung "Waldmössinger Familiengeschichten" zu besichtigen.