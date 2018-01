Schramberg "HabaBAR" öffnet zur fünften Jahreszeit ihre Pforten

Angekündigt sind: eine toll dekorierte Location in zentraler Stadtlage, bei der kein Fasnetsfreund etwas vermissen werde. Dem Schramberger Partyvolk stehen dabei wieder zwei Bars bereit, an denen sie in bewährter Form versorgt werden.

Seit einigen Wochen nun arbeitet ein Team aus fleißigen Handballern daran, die "HabaBAR" wieder auf Vordermann zu bringen und im diesjährigen Motto "Hooriger Handballer" zu dekorieren. Neben den Augen sollen aber vor allem auch die Ohren nicht zu kurz kommen. So wird das bewährte DJ-Team den Narren ordentlich einheizen. Neben aktuellen Charts werden Klassiker oder Fasnetsschlager à la Micky Krause und Ingo ohne Flamingo nicht zu kurz kommen, kündigen die Veranstalter in der Mitteilung an. Die Handballabteilung weist darauf hin, dass gemäß dem Jugendschutzgesetz Ausweiskontrollen stattfinden werden.