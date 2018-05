Schramberg Gymnasium sieht keinen Platz für Grundschule

Dabei gehe es für das Gymnasium vor allem darum, wie für die Übergangsphase Räume zur Verfügung gestellt werden können, um die Berneckschule, die derzeit schon nicht alle Schüler in ihren Räumen unterbringen kann, zu versorgen.

Der ursprüngliche Plan, die Berneckschule in der Südstadt zu erhalten und zu vergrößern und eine zentrale Grundschule zu schaffen, sei durch den neuen Beschluss obsolet geworden. Dies sorge jetzt aber für Probleme in der rund zehnjährigen Übergangsphase, so Dennig.

Lösung vor den Ferien