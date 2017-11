Schramberg Guter Wunsch beim Start hat Folgen

Ab Ende der 80er Jahre kam dann ein Wandel. Mit den Stücken der Erfolgsautorin Ulla Kling brachte die Laienspielgruppe modernes Theater auf die Bühne, das eher Szenen aus dem wahren Leben in den Mittelpunkt rückte. Politische oder gesellschaftskritische Themen fanden den Gefallen des Publikums.

1997 feierte die Laienspielgruppe ihr 30-jähriges Bestehen. Als Gast durfte man bei der Jubiläums-Premiere sogar Autorin Ulla Kling willkommen heißen Sie konnte live miterleben, wie ihr Stück "Nit hinna un nit vorna" auf der Bühne zum Leben erweckt wurde. Nach 2010 kam ein Zeitpunkt, zu dem die Stücke-Auswahl immer schwieriger wurde. Und so reifte der Gedanke, das Rollenbuch selbst zu verfassen. Dietmar Gebert realisierte diesen Wunsch 2008 mit dem Stück "Und das auch noch zur Weihnachtszeit", eine Komödie in drei Akten. Es folgten weitere Uraufführungen mit den Stücken "Liebling, ich hab nichts anzuziehen" und "Geh’n wir auf den Wackel, Dackel!". Diese Stücke sind heute über einen Verlag zu beziehen und wurden mittlerweile auch von zahlreichen anderen Theatergruppen gespielt.

Damit ein Theater zur Aufführung kommen kann, bedarf es zahlreicher Helfer vor und hinter den Kulissen sowie vor und auch nach den Aufführungen. Hervorgehoben sei hier einmal der technische Part, denn mit Ludwig Hartmann hat die Gruppe seit vielen Jahren einen "Allrounder" an Bord, der sich um alles kümmert, was zu Licht, Ton, Technik und Transport gehört.

In all den Jahren stand aber ein wirtschaftliches Ziel im Vordergrund. Erlöse wurden entweder gespendet, für Reparaturen an Kulissen verwendet oder bei gemeinsamen Unternehmungen in das soziale Miteinander investiert. Bei zahlreichen Theaterausflügen erkundete man nicht nur landschaftlich schöne Regionen, sondern stärkte auch immer die Gemeinschaft stärken. Und wenn ein Schauspieler sagt, nirgendwo sonst habe er das Gefühl, dass generationsübergreifend so viel Spaß miteinander entsteht, so drückt das aus, welche tolle Truppe hier gewachsen ist. Das eigentliche Ziel war und ist es aber seit vier Jahrzehnten, das treue Publikum zum Lachen zu bringen. Mussten anfangs noch Schauspieler "auf alt" geschminkt werden , so folgten im Verlauf der Jahre immer mehr altersgemäße Besetzungen vorgenommen werden. Heute, nach vier Jahrzehnten, liegt das Alter der Theaterspieler zwischen 18 und 62 Jahren. Roland Rudolphy, der seit 1979 fast ohne Unterbrechung mitspielt, verkörpert beispielsweise für viele den "Traum-Opa". Aus den Paaren von einst wurden Familien. Und in einigen Familien rückten Kinder als Schauspieler nach oder spielten im selben Stück mit den Eltern. Und wenn die Schauspieler am ersten Adventswochenende wieder auf der Bühne stehen, werden sie für ihr Publikum erneut alles geben. Ein bisschen Statistik zum Schluss: Aufführungen insgesamt: 164; Gesamtzuschauerzahl: 45 331; Gelesene Rollenbücher: 536; Spenden: 12 057 Euro; Theaterausflüge: 38.