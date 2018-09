Schramberg Gute Gespräche bei gutem Essen in schöner Atmosphäre

Sieben Abende, gutes Essen in angenehmer Atmosphäre, im Laufe des Abends ein interessanter, humorvoller Vortrag, vertieft durch ein Gespräch des Paares unter vier Augen.

Der Kurs ist für alle Paare, die verheiratet sind oder in einer verbindlichen Partnerschaft leben, und das Beste aus ihrer Beziehung herausholen möchten. Egal ob Paare seit einem oder seit 61 Jahren zusammen sind, ob sie eine starke Beziehung leben oder es gerade ein bisschen schwer miteinander haben: Werkzeuge aus dem Kurs, so die Veranstalter, "können helfen und unterstützen, besonders in herausfordernden Zeiten", wie bei der Geburt eines Kindes, mit Kindern im Teenager-Alter, wenn Kinder das Elternhaus verlassen oder beim Eintritt in den Ruhestand. Es sei eine gute Investition, um auf Dauer eine starke und glückliche Beziehung leben zu können.

Veranstalter ist die evangelische Kirchengemeinde Sulgen, Veranstaltungsort das evangelische Gemeindehaus, Wittumweg 19.

Weitere Informationen: Anmeldung bei Familie Fischer, Telefon 07422/ 5 47 83, Email: a.u.m.fischer@kabelbw.de; www.ehekurs.org