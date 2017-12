Schramberg Gut investiertes Geld

Schramberg-Waldmössingen. In seiner Haushaltsrede im Ortschaftsrat räumte Oberbürgermeister Thomas Herzog ein, dass viele Vorhaben nicht so einfach zu stemmen seien. Trotz Rekord-Einnahmen bei der Gewerbesteuer werde der vor wenigen Jahren eingeschlagene Kurs der Haushaltskonsolidierung fortgesetzt.

Alle Beratungsgremien seien sich einig, Maß zu halten und äußerste Haushaltsdisziplin zu wahren. Für den Stadtteil Waldmössingen appelliere er an alle Grundstückseigentümer, sich für einen Verkauf zu öffnen. Da es erfreulicher Weise wieder mehr Kinder gebe, seien die knappe Million Euro für die Sanierung der Schule gut investiertes Geld.

Wie die Stellvertretende Kämmerin Manuela Götze ergänzte, seien Voraus- und Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer keine sichere Basis für die Planansätze. Verlässlichere Einnahmen stellten der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen dar. Den Tadel von Ortschaftsrat Jürgen Kaupp, in den vergangenen Jahren seien vorgenommene Investitionen nie in vollem Umfang umgesetzt und deshalb auch die Kredite in vorgesehener Höhe nicht gebraucht worden, wies Götze zurück. Die Stadt sehe es durchaus realistisch, das Geplante auch umsetzen zu können. Kaupp bat zum besseren Verständnis künftig bei der Vorstellung des Haushalts eine Liste mit den geplanten Investitionen beizufügen. Herzog sicherte dies zu, da das Neue Kommunale Haushaltsrecht dies nicht mehr vorsieht.