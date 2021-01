Schramberg Gut gemeint – nicht immer gut gemacht

Die 19-Jährige sei dann von Polizeibeamten in einer anderen Gemeinde angetroffen worden. "Sie ist mittlerweile wieder zuhause und befand sich zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Ihre Abwesenheit beruhte auf ihrer eigenen Entscheidung."

Eben darauf hätten auch bereits sehr frühzeitig die ausführlichen Nachforschungen der Polizei Schramberg hingedeutet, die sehr zeitnah nach dem Erstatten der Vermisstenanzeige aufgenommen wurden. "Als Polizei nehmen wir jeden möglichen Vermisstenfall ernst", heißt es in der Mitteilung ausdrücklich. Die Polizei fügt eine Erklärung an, warum es "nicht schlau ist, private Fahndungsaufrufe im Internet zu teilen und weiterzuverbreiten". Gut gemeint sei nämlich nicht immer gut gemacht: Das Teilen privater Vermisstenaufrufe in den sozialen Netzwerken berge einige Fallstricke, die unter Umständen für den helfenden Teiler, aber auch für den vermissten Menschen selber "sehr problematisch" werden könnten. Die Polizei erklärt, warum – und dankt abschließend für das Verständnis: