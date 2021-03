4 Die "Junghans-Burg" mit dem "Erfinderturm" gehörte viele Jahre zum Krankenhaus. Foto: Schwarzwälder Bote

Heimatgeschichte: Gut Berneck steht vor der Sanierung / Daimler und Maybach unterliefen Missgeschicke

"Das ist sehr beachtlich, wenn ein privater Investor so viel investiert, um Stadtgeschichte zu erhalten", lobte Kulturstaatsministerin Monika Grütters an die Adresse der Familie Steim. Diese nimmt beträchtliche Summen für die Sanierung von Gut Berneck in die Hand.

Schramberg. Hausherr Hans-Jochem Stein brachte der Ministerin bei ihrem Besuch in Schramberg die bewegte Geschichte des stolzen Gebäudes näher, das nicht weniger als 82 Zimmer beherbergt. Im Übrigen sei Grütters, so Steim, nach dem einstigen Reichspräsidenten Friedrich Ebert der zweithöchste Besuch, der jemals hier Station gemacht habe.

Ebert weilte einst gerne zur Kur in Freudenstadt. Am 9. Juli 1920 stattete er Erwin Junghans, dem Sohn des Erbauers Arthur Junghans, einen Besuch in der Villa hoch über Schramberg ab. "Zunächst wurden die Fabrik und das Rathaus besucht, um dann ein Mittagessen auf dem Gut einzunehmen", erzählte Steim aus der Vergangenheit. Ebert, der gelernter Sattler war, war auch mit der Schramberger Sattlerfamilie Krön befreundet.

Arthur Junghans baute in den Jahren 1911/12 mit Gut Berneck bereits seine zweite Villa unter der Ägide des bekannten Stuttgarter Architekten Paul Schmohl. Es wurde gemunkelt, dass Junghans damals kurz vor der Erhebung in den Adelsstand war und er daher eine entsprechende Villa vorzeigen wollte, so Steim. Der Erste Weltkrieg und das Ende des Königreichs Württemberg machten diese Pläne aber jäh zunichte. Trotzdem: Gut Berneck galt damals als eine der größten Unternehmervillen in Südwestdeutschland. Zudem war Junghans um die Jahrhundertwende die größte Uhrenfabrik der Welt.

Arthur Junghans war auch mit Größen wie Gottlieb Daimler und Karl Maybach befreundet. Eine Testfahrt der drei missglückte und endete gar in einem Misthaufen, da mit einem Hebel wie bei einer Kutsche gelenkt wurde. Daraufhin erfand Junghans das erste Autolenkrad der Welt und baute es 1896 nach Angaben von Karl Maybach.

Maybach selbst lag übrigens sechs Monate im Schramberger Krankenhaus. Und so kam’s: Er werkelte an einer Glührohrzündung mit offener Flamme und einem benzingetränkten Werkstattmantel. Dieser fing Feuer, als Maybach seinen Wagen starten wollte.

Erwin Junghans siedelte 1944 in seine andere Villa nach Allensbach am Bodensee um – und so einigte sich die Familie auf eine Schenkung an die Stadt, um das Ganze in die Innere Abteilung des Krankenhauses umzubauen. Daher wurde in Schramberg oft vom "Junghanskrankenhaus" in Abgrenzung zum größeren Krankenhaus gesprochen. Das neue Krankenhaus wurde dann 1963/64 gebaut und bezogen.

Gut Berneck beherbergte die Krankenhausverwaltung, die Dominikaner-Schwestern belegten die früheren Krankenzimmer und aus dem prachtvollen Speisesaal wurde eine Kapelle. Der Beichtstuhl ist übrigens als einziges Erinnerungsstück noch funktionsfähig. Unter Gut Berneck wurde ein Verbindungsgang zwischen Krankenhaus und Personalwohnheim gelegt.

2011 folgte dann die schwarze Stunde, als das Krankenhaus geschlossen wurde. Der Kreis gab das Krankenhaus samt Personalwohnheim und Gut Berneck mit einer Dreingabe von 700 000 Euro an die Stadt zurück. "Was passiert denn dann jetzt mit dem Krankenhaus?", hakte die Ministerin nach. Es gebe einen Investorenwettbewerb um die künftige Nutzung, informierte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr.

Die Familie Steim erwarb das Gut Berneck. Für die Sanierung gab es nun einen warmen Geldregen. Aus dem Bundeshaushalt fließen in drei Tranchen satte drei Millionen Euro. "Das ist ein einmaliges Gebäude", staunte Grütters. Dieses habe die Förderung verdient, wofür sich auch Volker Kauder maßgeblich eingesetzt habe.

Zudem gibt es bereits Bewilligungsbescheide vom Denkmalamt über 400 000 Euro und von der Denkmalstiftung Baden-Württemberg über 120 000 Euro.

Die Familie Steim hat einiges vor mit Gut Berneck: So soll dort möglichst schon 2022 eröffnet werden, verriet Hans-Jochem Steim. Das Ganze könne als Begegnungsstätte oder für Veranstaltungen genutzt werden, stellte Hannes Steim in Aussicht. Zudem wurde eine Sammlung selbstspielender Instrumente aus Stuttgart erworben. Unter anderem gibt es dann eine Orgel, die vier Meter breit und drei Meter hoch ist.

Beim anschließenden Rundgang durch viele der 82 Zimmer zeigte sich die Ministerin begeistert von dem Gebäude. "Junge, Junge", sagte sie angesichts der architektonischen Meisterleistungen in Gut Berneck, wie beispielsweise imposanten Leuchtern oder der Terrasse mit Ausblick über die Talstadt.