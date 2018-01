Schramberg Grundschüler sichern sich Kreismeisterschaft

Schramberg-Sulgen. Beim Schulwettkampf "Jugend trainiert für Olympia" beteiligte sich die Grund- und Werkrealschule Sulgen mit drei Grundschulmannschaften beim Kreisfinale in der Disziplin Geräteturnen. Motiviert absolvierten die Schüler den Geräte-Vierkampf, bei dem Übungen an Sprung, Barren, Reck und am Boden gezeigt wurden. Dabei belegten die Mannschaften die Plätze eins, zwei und vier. Damit kommt der Kreismeister aus Sulgen.