Schramberg Großstadt-Anlage läuft langsam rund

Schramberg. Eingesetzt werden auf der Hauptstrecke der seit einigen Jahren im Bau befindlichen Anlage im Eisenbahnmuseum Schwarzwald in der H.A.U. ein ICE sowie ein gemischter Güterzug, der stilecht von einer Diesellokomotive gezogen wird.

Bis zum genannten Termin hat Michael Herberger vom Eisenbahnmuseum noch einiges zu tun. Mittlerweile ist die Kulisse gemalt und angebracht, es fehlen aber noch einige Häuser, hauptsächlich Eigenbauten von Mitgliedern der Interessengemeinschaft Spur II, die derzeit im Entstehen sind. Aber eine Eisenbahnanlage ist eben nichts statisches, da entwickelt sich vieles immer weiter. Der große Lokschuppen, so rechnet Herberger, soll bis zum Anlagenstart am Dienstag, 26. Dezember, "in großen Teilen" fertig sein.

Alle Brücken wurden angebracht, die Gleise sind verlegt und auch bei den Verdrahtungen ist Herberger schon ziemlich weit – schließlich soll sich ja auch etwas bewegen.