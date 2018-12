Schramberg Großes Ziel: Leben selbst bestimmen

"Es ist ein geiles Gefühl, wenn wir etwas geschafft haben", sagt Sabrina Kronenbitter, die sich mit einem Team der Lebenshilfe bei einem Street-Art-Festival in Blumberg beteiligte. Dort bemalte die Gruppe einen Entwurf der Künstlerin Vera Lasota – und erhielt bei der Bewertung der Zuschauer den ersten Preis.

Ein weiteres positives Beispiel sei ein gemeinsames Ferienprogramm mit dem Juks³ aus Schramberg.

Helfer sind gefragt

Das große Ziel hinter den ganzen Aktionen: "Jeder soll die Möglichkeit gekommen, sein Leben so zu gestalten, wie er oder sie es möchte", sagte Simone Fader. Das stärke das Selbstbewusstsein der Menschen mit Behinderung. "Ihr Leben soll nicht mehr so fremdbestimmt sein wie in früheren Zeiten", betont sie.

Allerdings: "Wir brauchen hierzu auch ehrenamtliche Helfer, die verschiedene Aufgaben übernehmen können", so die Leiterin. Hierzu zählt beispielsweise der Transport zu Veranstaltungen oder Vereinsproben oder ganz einfach die Entlastung der Eltern. Die sogenannten Assistenzpersonen könnten die Menschen mit Behinderung auch bei VHS-Kursen begleiten –­ derzeit beispielsweise beim Basteln von Weihnachtsgestecken in Oberndorf.

Art und Umfang des Engagements hänge von den Möglichkeiten und dem Zeitbudget der jeweiligen Person ab, sagt Simone Fader. Niemand werde zu irgendetwas gezwungen und ein solches Engagement bedeute keinesfalls eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung. "Das kann zwei Mal im Jahr oder wöchentlich ein paar Stunden sein", zeigt sie die ganze Bandbreite auf.

Aktion Herzenssache

Zum selbstbestimmten Leben gehört auch die Partnersuche, die mit der "Aktion Herzenssache" erleichtert wird. Hier gibt es immer wieder Veranstaltungen – zum Beispiel eine Disko oder einen Helene-Fischer-Abend – bei denen sich schon Pärchen gefunden haben.

Zudem wird gezeigt, was eine Partnerschaft bedeutet und es wird auf Elemente wie Candlelight-Dinner oder auch ein gemeinsames Kochen verwiesen.

Seit 30 Jahren

Das Angebot der Offenen Hilfe gibt es seit 30 Jahren. Dieses Jahr blieb aber kaum Zeit, das kleine Jubiläum zu feiern. Immerhin: "Wir waren gemeinsam im Europapark, wobei alle auf ihre Kosten kamen", sagt Simone Fader. Der Renner war die Geisterbahn, erzählt der "Kapo" Gerd Maier. Wie sehr der Bedarf wächst, lässt sich auch am Stellenumfang ablesen. Lag dieser in den Anfangszeiten bei 50 bis 80 Prozent, so sind es heute bereits 215 Prozent. Neben Simone Fader gehören auch Isabelle Öhler und Nicole Haeger zum Team.

Weitere Informationen: Lebenshilfe Waldmössingen, Telefon 07402/93 01 22

Das Verteilen der Programmhefte wird von den Menschen in der Lebenshilfe sehnsüchtig erwartet. Wo geht es nächstes Jahr hin? Was wird gemacht? Diese Fragen brennen unter den Nägeln.

Besucht wird am 25. Januar ein Musical in Tuttlingen, während am 27. Februar im Pfarrhof Sulgen Fasnet gefeiert wird. Ein Radsporttag ist am 16. Mai in Winzeln. Sportlich wird es auch am 30. Juni, wenn das Sportabzeichen in Sulgen abgelegt werden kann. Zudem wird dort ein Sportfest gefeiert. Der letzte Ausflug des Jahres führt am 7. Dezember zum Weihnachtsmarkt in die Ravennaschlucht.

Hinzu kommen im Mai mehrtägige Reisen nach Kehl und Straßburg und ins Feriendorf Eglofs im Allgäu. Zur Wanderfreizeit ins Elsass geht es im Juni. Sommerfreizeiten über je acht Tage führen im August ins Spessart und in den Schwäbisch-Fränkischen Wald.