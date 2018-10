Schramberg Großes Theater für die Kleinen

Schramberg. Schauspielerin und Regisseurin Pina Bucci entführte das Publikum in einem Eine-Frau-Stück mit Puppen und Musik in die Toskana zu Holzschnitzer Gepetto und seinem zum Leben erwachten Holzjungen.

Letzterer hat es faustdick hinter den Ohren – er schwänzt die Schule, läuft ständig von zu Hause weg und beschert seinem besorgten Babbo einige schlaflose Nächte. Er schließt sich spontan einem Puppentheater an, lässt sich von zwei Gaunern, die ihn um seine Ersparnisse bringen wollen, zu einigen Nächten im Wald überreden und erlebt auch sonst allerlei Abenteuer.

Immer dann, wenn er wirklich in Schwierigkeiten steckt, taucht eine geheimnisvolle blaue Fee auf, befreit Pinocchio aus seinem Schlamassel und verpasst ihm ganz nebenbei eine Lektion fürs Leben. Erst als sich Gepetto aus Sorge um seinen Sohn auf dem Meer in Lebensgefahr begibt, schafft es der Holzjunge, seine guten Vorsätze in die Tat umzusetzen. Er rettet sich und seinen Babbo aus dem Bauch eines gefräßigen Fisches und bekommt quasi als Belohnung für seine Selbstlosigkeit seinen sehnlichsten Wunsch erfüllt: Er wacht eines Morgens als echter Junge wieder auf.