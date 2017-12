Schramberg Großes Interesse für schwieriges Thema

Der zweite Referent des Abends, Robert Hermann, berichtete in seinem Vortragsteil zunächst von der Not und der großer Arbeitslosigkeit Anfang der 1930er-Jahre in Tennenbronn.

Mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, wie dem Bau des Altenburger Weges oder des Tennenbronner Feibads sowie mit dem Aufbau der Rüstungsindustrie in Schramberg und St. Georgen konnte innerhalb von nur drei Jahren in Tennenbronn die Arbeitslosigkeit vollständig beseitigt werden. Gleichzeitig kam durch die NS-Bewegung "Kraft durch Freude" neues Leben in das Schwarzwalddorf.

Eine wichtige Unterstützung für die Bedürftigen der Gemeinde brachte auch das NS-Winterhilfswerk. Hermann zeigte an persönlichen Beispielen auf, wie massiv von einzelnen NSDAP-Mitgliedern hierfür Spenden eingefordert wurden. Wie die Recherchen in Vereinsprotokollen überdeutlich machten, fand in diesen Jahren eine unglaubliche Vielzahl an nationalen Feier- und Gedenktagen statt.

Fackelzug durchs Dorf

Dabei wurde deutlich, wie geschickt diese Feiern regelrecht inszeniert wurden. So berichtete der Referent beispielsweise von einem Fackelzug, bei dem die Dorfbeleuchtung völlig gelöscht war und nur das Führerbild auf dem Dorfplatz in hellem Licht erstrahlte. Der Referent machte in seinem Beitrag immer wieder deutlich, wie schwer es damals wohl war, sich der raffinierten Emotionalisierung des Geschehens zu entziehen. Viel Interessantes wurde auch über Mutterkreuzverleihungen, den Schulbetrieb, die Beeinflussung der Presse bis zu ganz persönlichen Schicksalen berichtet. Zum letzten Teil des Vortrags, der die Geschehnisse der Kapitulation und das Kriegsende in Tennenbronn umfasste, hat Niklas Moosmann intensiv recherchiert. Gekonnt vorgetragen wurden diese Erkenntnisse vom jüngsten Mitglied der Heimathausgruppe, Robin Wussler. In detaillierten Darstellungen rief er diese Tage der Angst und des Schreckens in Erinnerung. Dabei wurde auch deutlich, dass die Übernahme von Tennenbronn durch die französische Besatzungsmacht im April 1945, durch das besonnene Verhalten des Bürgermeisters und des Ortsgruppenleiters verhältnismäßig "geordnet" verlief.

Mit dem Dank des stellvertretenden Vorsitzenden der Projektgruppe Tennenbronner Heimathaus, Dieter Moosmann, endete ein atmosphärisch besonderer Vortragsabend. Dass die Aufarbeitung dieses Geschichtsabschnittes erforderlich ist, zeigte sich an der großen Aufmerksamkeit der annähernd 100 Gäste, die trotz widriger Witterungsverhältnisse zum Vortrag gekommen waren. Besonders erfreulich war festzustellen, dass auch viele jüngere Gäste Interesse an diesem geschichtsträchtigen Thema zeigten.