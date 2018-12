Schramberg Groove mit vollem Körpereinsatz

Der Sound groovt und ist Energetic Funk-Jazz at it’s best, heißt es in der Ankündigung. An diesem Abend hat die Band den Musiker und Entertainer Elliott eingeladen. Elliot ist ein Multitalent – ein energiegeladener Sänger und großartiger Entertainer. Ob auf kleinen, großen, nationalen oder internationalen Bühnen – er performt mit vollem Körpereinsatz, enormem Spaßfaktor und voller musikalischer Leidenschaft.

Elliott ist ein Garant für allerbeste Stimmung und erstklassiges Entertainment, heißt es in der Mitteilung. Diese unglaublichen Talente ließen ihn bereits mit Musikgrößen wie Angie Brown, Mary J. Blige, Sascha, Dru Hill, Brian McKnight, Crystal Waters, The Weather Girls, Randy Crawford, Xavier Naidoo, Lira, Natacha Bedingfield, P. Diddy, Chaka Khan, Stevie Wonder, "The Voice of Germany" – live in Concert und auf der Bühne stehen.

Weitere Informationen: Kartenreservierungen zum Vorverkaufspreis sind unter der Telefonnummer 0171/ 7 02 41 12 möglich.