Schramberg Gottes gute Nachrichten unterhaltsam vorgetragen

Zwischen Januar und März sind sie in vielen Kirchen in Württemberg unterwegs. Der Chor startet seine Tournee in Schramberg, das Konzert findet am Samstag, 13. Januar, ab 19 Uhr in der evangelischen Stadtkirche statt.

Gottes gute Nachrichten, eben die "good news" sind laut einer Mitteilung das Programm des Chors, dessen Mitglieder aus allen Teilen Württembergs kommen. Bei den Konzerten gelingt es ihnen laut Ankündigung, die Menschen mit ihren groovigen und hinreißenden Stücken, aber auch mit gefühlvollen Balladen anzustecken und zum Nachdenken zu bringen. "Die gute Nachricht ist heute Abend wirklich bei uns angekommen, ihr habt uns mit euren Stücken und eurer Freude tief bewegt und angesteckt", lauten vielfach die Reaktionen der Besucher.

Zuhörer singen mit