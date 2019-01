Schramberg Gospel in der Stadtkirche

Schramberg. Explosive Bühnenperformance, mitreißende Songs, wunderschöne Balladen, die für Gänsehaut und Herzklopfen sorgen – das erwartet laut Ankündigung die Besucher des Gospelkonzerts mit Tracey Jane Campbell. Die Sängerin tritt am Donnerstag, 3. Januar, 19 Uhr, in der evangelischen Stadtkirche auf. Campbell arbeitete bereits mit Musikgrößen wie Elton John, Mariah Carey, Michael Bolton, Barbra Streisand, Westlife und Secret Garden zusammen. Selbst bei der Royal Hochzeit 2018 in Großbritannien, wollte man auf ihre Stimme als Solistin nicht verzichten.