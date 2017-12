Andächtig lauschten die warm eingekleideten Besucher am Pavillon im Park der Zeiten den Glockenklängen aus wechselnden Richtungen über der Stadt. Kirchenmusikdirektor Rudi Schäfer hatte alle Register gezogen und mit den Glocken aus den Türmen der drei Kirchen in Schramberg ein wahres Glockenkonzert komponiert. Zuerst waren die tiefsten Glocken zu hören aus St. Maria, der Stadtkirche und aus dem Süden die von Heilig Geist. Im Gegensatz dazu erklangen zart die kleinsten Glocken, zuerst die vom Dachreiter auf St. Maria und danach die Zimbelglocken der Stadtkirche. Bei "Macht hoch die Tür", gemeinsam gesungen im Schein der Kerzen, drang sanft das Geläut einzelner Glocken ins Ohr der bunt gemischten ökumenischen Gemeinde. Zum Abschluss des Glockenkonzerts verabschiedete das Tutti aller Kirchen die Zuhörer in die Nacht. Foto: Ziechaus