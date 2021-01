Schramberg Glocken statt Geknalle

Schon vorab hatte das Polizeipräsidium Konstanz Präsenz angekündigt: "Die Polizei wird an Silvester die Einhaltung der pandemie-bedingten Beschränkungen überwachen. Nicht nur das Böllerverbot und die Ausgangsbeschränkungen werden kontrolliert, auch ein etwaiger Ausschank und Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit und die Maskentragepflicht innerhalb von Fußgängerzonen und weiteren festgelegten Bereichen stehen im Fokus der Beamten", hieß es.

Daher "bewaffnete" sich der Autor mit Presse- und Personalausweis und kündigte seine nächtliche Tour im Schramberger Revier an – sicher ist sicher. Von dort aus waren des nächtens sieben Beamte im Einsatz und auch "viel unterwegs", heißt es auf Nachfrage. Der kommunale Ordnungsdienst dagegen blieb daheim: "Wir vertrauen – außer auf die Vernunft unserer Bürgerinnen und Bürger – ganz auf die Kräfte unserer Polizei", so Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr im Vorfeld.

In böller-technischer Hinsicht nötig war die Präsenz der Polizei nicht: Die Schramberger Innenstadt liegt beim Streifzug still und dunkel da, lediglich ein paar vereinzelte Bürger stehen in den Fenstern. Eine ältere Dame winkt mit einem Sektglas: "Frohes Neues!" Im Hintergrund hört man Gläserklirren und Tröten. "Wenn die eine Sache nicht gewesen wäre, wäre die Nacht sehr ruhig gewesen", spielt ein Polizeibeamter am Neujahrstag im Gespräch auf einen Vorfall in Sulgen an. Dort versuchte, so die Polizei, ein 38-Jähriger – nachdem er zuvor rausgeworfen worden war – gewaltsam wieder in die Wohnung zu seiner 19-jährigen Freundin zu kommen. "Der betrunkene und aggressive Mann beleidigte die gerufenen Beamten, weswegen er mit zum Polizeirevier und in Gewahrsam genommen werden musste. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen." 20 Minuten nach Mitternacht muss im Sulgener Haldenhof zudem ein Anwohner eine Hecke löschen, die vermutlich durch einen Feuerwerkskörper in Brand geraten ist. Das schafft er aber sehr schnell, so der Polizeibeamte. Neben der "häuslichen Sache" sei das der einzige erwähnenswerte Vorfall in Schramberg gewesen.

Zum gleichen Zeitpunkt steht in der Talstadt ein einsamer Mann am Busbahnhof und schießt ein, zwei letzte kleine Raketen ab. "Zumindest das muss sein", sagt er grinsend und geht wieder ins Haus. Einige Meter weiter sind ein paar Kinder begeistert, dass ihr Papa im Hof wenigstens ein kleines Feuerwerk abbrennt. Dabei bleibt es.

Ganz zur Freude auch des Bauhof-Teams, das dank der diesjährigen Rahmenbedingungen eine Silvesterrunde mit Freunden oder Familien genießen konnten: "Tatsächlich hat unser Bauhof-Team in diesem Jahr zum ersten Mal am Neujahrstag frei. Sonst waren immer acht Personen im Einsatz, um die Reste der Nacht zu beseitigen", freut sich Eisenlohr. So herrschte wie zu Silvester auch am Neujahrs-Vormittag gähnende Leere in der Innenstadt. Einzig einer der wenigen Passanten rief einem aus dem Fenster schauenden Bekannten zu: "Na, kann man wach sein?" Das nicht zu entziffernde Brummeln des offenbar schwer angeschlagenen Angesprochenen bewies: Manches wird an Silvester auch zu Corona-Zeiten immer gleich bleiben.