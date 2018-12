Schramberg Gleich zweimal eingemeindet

Ab Mai 1978 war er dann im Rathaus Schramberg tätig, zunächst in der Liegenschaftsverwaltung für die städtischen Häuser, Wohnungen und Grundstücke. 1985 wurde er Stellvertreter im "Amt für öffentliche Ordnung", wie es damals noch hieß, 1999 dessen kommissarischer Leiter. In der Folgezeit wurden die Ämter in Fachbereiche umgewandelt. Seit 2009 leitet Weisser den Fachbereich "Recht und Sicherheit", der aus den Abteilungen "Baurecht und Bauverwaltung" und "Öffentliche Sicherheit" besteht, die jeweils wiederum zahllose Dienstleistungen umfassen.