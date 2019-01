Schramberg Gilde wächst um 18 weitere Narren

Roth stellte die "Neuen" namentlich vor und erzählte zu jedem Mitglied eine kurze (Lebens)-Geschichte. Da unter den neuen Hästrägern auch einige Auswärtige mit Waldmössinger Wurzeln waren, bestätigten den Gildemeister darin, dass die Zunft gute Arbeit leiste.

Beim Kleidleteam mit Chef Willi Wentzel und weiteren Personen bedankte sich Roth mit einer Lobrede. In seinem Jahresrückblick streifte er nochmals die Aktivitäten des vergangenen Jahres, in dem die Waldmössinger Narren insgesamt auf 819 Auftritte kamen. Die höchste Beteiligung gab es beim Ring-Umzug in Hochmössingen mit 187 Hansel, Jockele und Schantle. 119 waren es beim eigenen Umzug am Fasnetsonntag und beim Jubiläumsumzug der Katzenzunft Hardt waren 117 Hästräger aus "Sauwadelhausen" vertreten.

Bei den Auftritten wurden 6100 Brezeln, 465 Kilogramm Orangen, 400 Kilogramm Gutsle und 62 Kilogramm Erdnüsse an die Besucher verteilt. "Es ist viel gelaufen übers Jahr und nichts passiert, da können wir sehr zufrieden sein", resümierte der Gildemeister, der insgesamt 17 Häsbesitzer für mehrmaliges Springen auszeichnete. Die Anzahl der Sprünge bezieht sich dabei nicht nur auf die Besitzer, da diese ihre Kleidle auch verleihen.

Mit Bronze geehrt wurden: Steve Bippus, Bernd Wagner, Birgit Schneider, Bianca Plaszewski, Dirk Baier (je 45 Sprünge), Sandra Fus (48), Simone Grieshaber (51), Raphael Hauser (55).

Silber erhielten: Rainer Hauser (67), Sandra Fus, Sylvia Keller (je 68).

Zu Gold sprangen Bernd Bantle, Sigune Notheis, Willi Wentzel (je 99), Helmut Hauser (101) und Manfred Hess (111).

Die Hanseltrophäe gab es für Sabine und Elmar Haas (je 166) und Bernd Bantle (167).