Schramberg Gewinnspiel

Was gefällt Ihnen an der Advents- und Weihnachtszeit am besten? Wer uns diese Frage beantwortet, nimmt am Gewinnspiel teil. Der Schwarzwälder Bote verlost fünf Kalender mit den Illustrationen von Uwe Rettkowski. Wer mitmachen möchte, der schreibt eine E-Mail an redaktionschramberg@schwarzwaelder-bote.de oder schickt eine Postkarte an den Schwarzwälder Boten, Redaktion, Stichwort: Gewinnspiel, Hauptstraße 24, 78713 Schramberg. Einsendeschluss ist Samstag, 15. Dezember.