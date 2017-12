Schramberg Gewaltfreies Tanzen ist erlaubt – und viele sind dabei

Gespannt warteten die Besucher des Konzerts im bis auf den letzten Winkel gefüllten Kulturbesen auf die einheimische Band. "Wir freuen uns, wieder hier zu sein", begrüßte Sänger und Saxofonist Frank Fuchs sein Publikum.

Die achtköpfige Oldie-Band lieferte auch in diesem Jahr wieder stimmungsvolle "Weihnachtsmusik", die das Publikum in ihre Jugend zurückversetzte. Unterstützt von einer Bläsersektion, coverten die Vollblutmusiker um Frank Fuchs und Corinna Armbruster Rock-Klassiker von den Beatles, Elton John oder Cher. Aber auch modernere Songs wie "Hollywood Hills" von Sunrise Avenue oder "Jolene" von The Boss Hoss nahmen sie in ihr Repertoire auf.

Bereits beim ersten Song, Totos Klassiker "Africa", hatte die Band das Publikum auf seiner Seite. Fuchs ermutigte die Besucher lachend: "Gewaltfreies Tanzen ist ausdrücklich erlaubt." Daraufhin verwandelte sich der Kulturbesen in eine einzige Tanzfläche, es wurde geklatscht, gehüpft und mitgesungen. Bei "Simply the Best" von Tina Turner stand kein Rock-Fan mehr still – sehr zur Freude der Band, die sich bei ihrem Publikum mehrfach für das Mitmachen bedankte.