Schramberg Geschichte der Klosterhöfe

In seinem Vortrag am heutigen Mittwoch, 19.30 Uhr, im katholischen Pfarrsaal in Tennenbronn geht Alfred Kunz der Frage nach, welche Höfe und Häuser vom großen Höfetausch betroffen waren und schaut in die Vergangenheit dieser Häuser, die als Lehen des Klosters St. Georgen ein bewegtes Schicksal gehabt haben.